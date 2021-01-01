مقتل رجل وزوجته وابنتهما في جريمة إطلاق نار بالجليل

القدس المحتلة /سما/

لقي رجل وامرأتان مصرعهما، السبت، في جريمة إطلاق نار على سيارة بالقرب من قرية عيلبون، في الجليل داخل أراضي عام 48.

وذكرت مصادر محلية، أن القتلى هم أفراد عائلة مكونة من رجل (58 عاما) وزوجته (46 عاما) وابنتهما (16 عاما) وهم من سكان مدينة الرملة.

وأصيبت في الحادث طفلتهما (8 سنوات) وصفت اصابتها بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضهم لاطلاق نار باتجاه مركبة في شارع 806 قرب عيلبون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها إغلقت الطريق رقم (806) من تقاطع عيلبون إلى قرية عيلبون أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين، وإنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.