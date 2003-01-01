الأسير ماهر أبو ريان يخضع لعملية جراحية في الأنف في مستشفى "برزلاي"

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت أن الأسير ماهر أبو ريان من الخليل، خضع لعملية جراحية في الأنف في مستشفى "برزلاي"، وتم إعادته بعد يوم على إجرائها إلى سجن "النقب".

و اوضح نادي الاسير أن إدارة السجون ابقت الأسير أبو ريان مقيدًا في السرير طوال تواجده في المستشفى دون أدنى اعتبار لوضعه الصحي.

يُشار إلى أن الاسير ابو ريان كان من المقرر ومنذ عدة سنوات أن يجري العملية، إلا أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت وأهملت بوضعه الصحي بشكل متعمد حتى اضطر أبو ريان إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مطلع هذا العام ومنها الإضراب عن الطعام

و يذكر ان الاسير ابو ريان معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.