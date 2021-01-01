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مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويحرقون خيمتين في قرية التوانة جنوب الخليل

السبت 26 يونيو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويحرقون خيمتين في قرية التوانة جنوب الخليل



الخليل / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مساكن المواطنين بالرصاص الحي والحجارة ما أدى لإصابة مواطن جروح ورضوض، وحرقوا خيمتين في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي ، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "حفات ماعون" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال، مساكن المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وألقوا الحجارة على المنازل في القرية، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأهالي العزل الذين تصدوا لهم، كما حرقوا خيمتين سكنيتين للمواطن حاتم مخامرة.

وأشار ربعي إلى أن اعتداءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه، تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "حفات ماعون" المقامة على أراضي القرية، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حماية الأهالي ووقف الاعتداءات على المواطنين ورعاة الماشية.

 

من جهته، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نقل على اثرها من قبل طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومساكنهم ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

#الخليل #مستوطنون

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