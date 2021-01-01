3 قتلى في جريمة إطلاق نار قرب عيلبون بالداخل المحتل

الجليل/سما/

قتل 3 أفراد عائلة مكونة من رجل (58 عاما) وامرأة (46 عاما) وشابة (16 عاما)، متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:06 حول 4 مصابين داخل سيارة نتيجة تعرضهم لإطلاق نار على شارع 806 قرب مفرق عيلبون، وأقر الطاقم الطبي وفاة رجل وامرأتين في الأربعينات من أعمارهم متأثرين بجروحهم الخطيرة".



كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لطفلة، تبلغ 12 عاما من العمر، إذ عانت جروحا متوسطة وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "بادا- بوريا" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ فيما لم تعرف بعد هوية الضحايا.

وبلغ عدد القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 45 قتيلا.