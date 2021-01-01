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دويكات: لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها

السبت 26 يونيو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دويكات: لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها



رام الله/سما/

 أعلن المفوض السياسي العام، المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت، على أن تستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها.

وأكد دويكات في مقابلة مع صوت فلسطين، اليوم السبت، الالتزام بنتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات المطلوبة المترتبة على ذلك كافة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية كأسلوب عمل.

وشدد على أن الحكومة معنية بالكشف عن ظروف وفاة بنات، مضيفا أنه سيتم إحالة الملف إلى الجهات القضائية إن كانت الوفاة جزائية.

وطالب اللواء دويكات بعدم الانجراف وراء بعض المغرضين، الذين يحاولون قلب الأمور واستغلال حادثة وفاة نزار بنات بطريقة تنعكس سلبيا على مجتمعنا، وانتظار النتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق.

وأعرب عن التزام الحكومة بالنتائج، وجاهزيتها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والمترتبة على نتائج التحقيق وهو ما يؤكد الشفافية والمصداقية التي نحاول أن نكرسها ونجسدها في السلطة الوطنية.

#طلال دويكات #نزار بنات #وفاة نزار بنات

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