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مع انضمام الأسيرين "شمالي وعبيد"

قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (80) اسيراً فلسطينياً

السبت 26 يونيو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع اليوم إلى (80) اسيراً فلسطينياً



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاماً على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى (80) أسيراً فلسطينياً، حيث انضم اليها الاسيرين عبد الجبار شمالي (42) عاما، وعبد عبيد (43) عاما، وكلاهما من مخيم جنين.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت عبد الجبار صبري خليل شمالي بتاريخ 26حزيران/يونيو عام 2001، وفي اليوم التالي اعتقلت الأسير عبد محمود عبيد، وذلك بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء لحركة "الجهاد الاسلامي"، واصدرت حكماً بحق كلاً منهما بالسجن الفعلي لمدة (27 عاماً)، مضى منهم 20 عاماً على التوالي .
وبينت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الاسرى" يوجد نحو (34) أسيراً مضى على اعتقالهم اكثر من 25عاماً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) اسيراً معتقلين منذ ما قبل اوسلو، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة والتي تنصلت حكومة الاحتلال من الافراج عنهم في اطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013، ويوجد من بين هؤلاء (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (30) عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.


هذا بالإضافة الى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة تبادل الاسرى عام 2011، وما تُعرف فلسطينياً بصفقة (وفاء الأحرار)، واعتقلوا مجدداً عام2014، وأُعيدت لهم الاحكام السابقة وابرزهم الاسير نائل البرغوثي الذي امضى أكثر من 40 عاما على فترتين وما يزال في الاسر.

#عمداء الاسرى الفلسطينيين

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