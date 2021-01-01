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غوغل سيعتمد تقنية تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"

السبت 26 يونيو 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل سيعتمد تقنية تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها"



وكالات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن محرك البحث الأشهر في العالم "غوغل" سيعتمد تقنية جديدة تحذر مستخدميها إذا كانت نتائج البحث الخاصة بهم أتت من "مصادر غير موثوق بها".

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "غوغل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها للمعلومات.


ولفت التقرير إلى أن "غوغل" استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.

ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتا، حتى يدرج "غوغل" الموقع ضمن المصادر الموثوقة، التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها ستعتبر مصادر غير موثوق بها.

وستوفر "غوغل" المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.

#غوغل #محرك البحث غوغل

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