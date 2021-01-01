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أطعمة تقليدية تطيل أمد الشباب وتؤخر الشيخوخة

السبت 26 يونيو 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطعمة تقليدية تطيل أمد الشباب وتؤخر الشيخوخة



وكالات

تلعب العديد من مستحضرات التجميل دورا في إطالة أمد الشباب، لكنها تبقى قليلة الفائدة دون وجود نظام غذائي صحيح.

قام خبراء من المعهد الأمريكي للطب الوظيفي بتجميع قائمة بالمنتجات التي لها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الأوراق الخضراء
وبحسب تقرير نشرته الوكالة الفيدرالية الروسية، يأتي في المقام الأول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل السبانخ والملفوف.


يمكن لنظام غذائي مؤلف من هذه الأطعمة إحداث تغييرات في الحمض النووي وتأخير الشيخوخة.


الفاكهة
التوت بكل أنواعه الغني بمضادات الأكسدة منتج مفيد للحفاظ على الشباب. وأيضا الفراولة يمكن أن تساعد في تقليل التغيرات الأيضية المرتبطة بالعمر والحفاظ على الأداء المعرفي.

من الثمار، يعتبر الرمان واليوسفي حراس الشباب والجمال؛ هم مفتاح طول العمر.

التوابل
طريقة فعالة لمكافحة الشيخوخة هي إضافة التوابل إلى طعامك. الكركم وإكليل الجبل والزنجبيل والقرفة والبابريكا لها تأثيرات مضادة للشيخوخة.

الثوم
للحفاظ على صحة الأمعاء، يجب إضافة الثوم، وهو عنصر حيوي أساسي، إلى القائمة.

#الصحة العامة #النظام الغذائي الصحيح #الشيخوخة

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