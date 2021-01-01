حزب الشعب: نتخذ قرارتنا حسب النظام الداخلي ولا نخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات من بيوتهم من زجاج

غزةز/سما/

كتب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عبر صفحته "الفيس بوك" يوم السبت :" الهدف مرصود والقرار جاهز ( حزب الشعب لن يستمر بالحكومة ).

وقال العوض إن "حزب الشعب يتخذ قرارته حسب النظام الداخلي ولا يخضع لابتزاز اللحظة ومزاودات من بيوتهم من زجاج".

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب بأن "المكتب السياسي طوال الليلة بحث بعمق الازمة الشاملة واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها، وايضاً اكثر عمقاً وقضية اللقاحات لم تجف بعد".

وقال "اللجنة المركزية ستجتمع غداً وتتخذ القرار الذي ينتظره الناس كل الناس".