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كوندي يقرر الانتقال إلى ريال مدريد وإشبيلية يحدد ثمن الصفقة

السبت 26 يونيو 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوندي يقرر الانتقال إلى ريال مدريد وإشبيلية يحدد ثمن الصفقة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية حسم قراره بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم كوندي بالانتقال إلى ريال مدريد في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيل رافاييل فاران الذي ما زال يماطل في مسألة تجديد عقده.

وقرر النادي الملكي عدم المجازفة بالإبقاء على فاران في حال لم يجدد عقده خلال الأسابيع القليلة القادمة، لأن هذا سيفتح الباب إلى رحيله مجاناً في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة “ABC” أن ريال مدريد يضع كوندي كخيار أول لتعويض فاران في حال رحيله، كذلك يرحب اللاعب بهذه الخطوة المهمة في مسيرته، لكن يبقى كل شيء متوقف على قرار ناديه المالك إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إشبيلية يرفض التفاوض بشأن كوندي، والحل الوحيد للسماح له بالرحيل هو دفع قيمة فسخ عقده التي تبلغ 80 مليون يورو، وبالطبع ريال مدريد ليس في وضع مالي يسمح له بدفع مبلغ كهذا، لاسيما وأنّ هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم.

#ريال مدريد #جول كوندي #اشبيلية #الانتقالات الصيفية

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