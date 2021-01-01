  1. الرئيسية
  2. الصحة

تحذير أميركي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا

السبت 26 يونيو 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أميركي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا



وكالات / سما /

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أمس الجمعة، إضافة تحذير للتعليمات المصاحبة لجرعات لقاحي "فايزر بايونتيك" و"موديرنا"، المضادين لكوفيد-19، للإشارة إلى "الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدامهما".

وقالت الإدارة في بيان إنه "بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم".

وتم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب في عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت الإصابات أعلى بشكل ملحوظ على ما يبدو بين الذكور وخلال الأسبوع الذي يلي جرعة اللقاح الثانية.

وحددت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 309 حالات دخول إلى المستشفى، بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وخرج 295 منهم من المستشفى.

وتقوم هيئات تنظيم الصحة في عدة دول بالتحقيق في حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقي جرعة من لقاح "فايزر" أو "موديرنا".

#لقاح كورونا #كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

ماذا بعد الاغتيال الوحشي الاجرامي للشهيد نزار بنات؟ ..عبد الباري عطوان

مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بجاهزيتها للحل العسكري بشأن "سد النهضة"... فيديو

يديعوت تكشف: المسؤول عن استهداف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء الماضي

الاتحاد الأوروبي: لا نقدم مساعدات لقوات الامن الفلسطيني

حزب الشعب: لا نستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية المصرية

الأخبار الرئيسية

ستراتفور: بتعاملها مع غزة.. تقوض "إسرائيل" الدعم الأمريكي لها وتدفع نحو تجدد العنف

النخالة: نطالب بإعادة صياغة المشروع الوطني الذي فقد هويته وأصبح خادما للاحتلال الاسرائيلي

الصحة

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

نزار

سترفع قضية أمام الجنايات الدولية..عائلة الناشط نزار بنات تعلن مطالبها لوقف حمام الدم

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية