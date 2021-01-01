لجنة التحقيق بمقتل الشهيد "نزار بنات" تبدأ تحقيقاتها

رام الله / سما /

أكد وزير العدل د. محمد شلالدة ورئيس لجنة التحقيق المكلفة في جريمة مقتل نزار بنات، ستبدأ اولى جلساتها اليوم في محافظة الخليل وستلتقي بكافة الاطراف المعنية بالقضية، من اجل الوصول الى الحقيقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين في هذه القضية.

واشار ان هذه اللجنة شكلت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بوفاة بنات وعضويتها ممثل العائلة د. حازم الاشهب وممثل عن الاستخبارات العسكرية اللواء ماهر فارس.

واضاف شلالده في لقائه عبر برنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر الرابعة وفضائية معا، نحن كلجنة تحقيق ننتظر تقرير الطب الشرعي بشكله النهائي والذي سيكون حاضرا خلال اسبوع رغم وجود تقرير اولي لدينا/ وقضية وفاة نزار بنات بغض النظر عن اسبابها فإن اللجنة ستقوم بدراسة كافة حيثيات الادلة والوقائع والاثباتات وسترفع توصياتها الى الرئيس محمود عباس من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد في حديث الاذاعي على حماية وصون حقوق و حريات الانسان الفلسطيني، وان ما يسود في هذه اللجنة هو ترسيخ مبدأ سيادة القانون على اساس التشريعات الوطنية الفلسطينية، واستنادا الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، لانه بنهاية المطاف هذه القضية تتحملها الحكومة والسلطة الفلسطينية، ونحن مفوضين باسم الحكومة للوقوف على الحقيقة وسيقدم كافة الذين خالفوا القانون الى القضاء الوطني الفلسطيني، وبالتالي الذي يحكم العلاقة بين المواطن والسلطة والحكومة هو مبدأ سيادة القانون فقط.

وقال وزير العدل:" ان قرار رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية واضح بوجود عضو أصيل باللجنة وهو طبيب ممثل عن عائلة المتوفى وتم الاتصال مع الدكتور حازم الاشهب، وقال انه مفوض من قبل العائلة والقضية ليست خلافية سواء كان ممثلا او لا، وبالتالي نرحب باي شخص يرشح من عائلة المتوفى وبنهاية المطاف اللجنة سترفع توصياتها متأملين ان يكون تعاون من عائلة نزار للوصول الى الحقيقة واتخاذ المقتضى القانوني."

وأضاف:" نحن في لجنة التحقيق ليست صلاحيات اصدار احكام بالقضية لان من يحكم هو القضاء الفلسطيني مستنداً الى الادلة الجنائية والاثباتات والشهود وتقرير الطب الشرعي النهائي".