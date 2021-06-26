سرحان: 2200 وحدة سكنية دمرت وغير صالحة للسكن وتم ازالة ثلث الركام حتى الان

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الاشغال بغزة م. ناجي سرحان اليوم السبت 26/6/2021 إنتهاء عملية حصر الاضرار جراء العدوان الأخير على قطاع غزة يوم الخميس الماضي ، على ان يتم استكمال باقي من لم يتم حصرهم خلال الايام الثلاثة القادمة

وقال سرحان خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس المحلية ان وزارة الاشغال حصرت 1200 وحدة سكنية هدم كلي بما فيهم الابراج ، بالإضافة الى حصر 1000 وحدة هدم جزئي بليغ غير صالحة للسكن بحاجة الى وقت لإصلاحها ، بالإضافة الى حصر 40 الف وحدة سكنية متضررة بشكل متوسط او طفيف.

وبين سرحان ان الاضرار خلال هذا العدوان فاقت أرقام الحروب السابقة ، فتوقعنا تسجيل 20 ألف متضرر جزئي ولكن الرقم فاق الـ40 ألف وحدة سكنية .

واشار الى انه تم إزالة ما يقارب ثلث الركام الناجم عن هدم البيوت بشكل كامل والمقدر بـ 270 ألف طن، بمساعدة آليات مصرية أو التعاقد بين الاهالي والمقاولين.

وبشان المساعدات ، قال ان هناك الكثير من المؤسسات التي تبرعت بتقديم من 100 دولار الى 500 دولار لترميم العديد من المنازل ، حيث أن المساعدات وصلت ل10 مليون دولار بين المؤسسات والاهالي.

وأشار الى انه تم تقديم مساعدات لكافة المتضررين وحتى 500 دولار حتى اللحظة .

وتابع : لدينا أضرار جزئية قديمة بقيمة 90 مليون دولار، ولا يوجد اهتمام للمانحين بهذا الخصوص ، موضحاً ان إجمالي قيمة الأضرار نتيجة عدوان 2021 بلغ 160 مليون دولار ، فيما متبقي لدينا نحو 150 مليون دولار من قيمة الاضرار في الحروب السابقة لم يتم تسديدها.