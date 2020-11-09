الأسير جمال الطويل يواصل إضرابه لليوم الـ٢٤

رام الله / سما /

يواصل القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال الطويل (59 عامًا)، من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة خوض إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الـ٢٤ على التوالي.

ويأتي إضراب الأسير الطويل احتجاجًا على استمرار اعتقال ابنته بشرى إدارياً داخل سجون الاحتلال، ورفضًا لاعتقاله الإداري.

ويخوض الأسير الطويل إضرابه رغم أنه يعاني من آلام في الرأس ودوران شديد نتيجة استمراره بالإضراب عن الطعام، وفقد 13 كيلو من وزنه ويرفض تناول المدعمات ويعيش على الماء والملح.

ورفض الشيخ الطويل قرار الاحتلال بتمديد اعتقال ابنته بشرى لمدة ثلاثة أشهر جديدة ويقرر الاستمرار في إضرابه المفتوح عن الطعام.

واعتقل القيادي الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هشارون، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.

أما ابنته بشرى فاعتقلت بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، لمدة 4 أشهر، وقبل انتهاء الأمر الأول، قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 7/3/2021 بتجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.

وقضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 10 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة – بعد اعتقال الطويل إلى جانب 10 مرشحين آخرين في السجون.