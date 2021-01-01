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الاتحاد الإسباني يلغي قاعدة الهدف خارج الأرض

السبت 26 يونيو 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الإسباني يلغي قاعدة الهدف خارج الأرض



وكالات / سما /

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في مسابقة كأس ملك إسبانيا ابتداءً من الموسم القادم، خاصةً في الدور نصف النهائي، وهو المرحلة التي تشهد إقامة مباراتي الذهاب والإياب.

وعقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، اجتماعاً مطولاً لدراسة بعض القرارات الخاصة بالموسم المقبل.

وقررت لجنة المسابقات على إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، المتعلقة بشكل أكبر ببطولة كأس الملك، حيث كان يتم تطبيق هذه القاعدة في الدور نصف النهائي، الذي يقام على مباراتين (ذهاب وإياب).

وتابعت أن هذه القاعدة التي اعتمدت منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، سيتم استبدالها بشوطين إضافيين لمدة خمسة عشر دقيقة لكل منهما، ثم بركلات الترجيح في حال استمر التعادل.

ويتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض لتحديد الفائز في مباراة ذهاب وإياب في الحالات التي سجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف في مجموع المباراتين.

وجاء قرار الاتحاد الإسباني، بعد يوم واحد فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إلغاء هذه القاعدة في مسابقاته انطلاقاً من الموسم المقبل.

#الاتحاد الإسباني #كأس ملك إسبانيا #الهدف

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