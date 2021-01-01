غانتس يعتزم إخلاء بؤرة "صبيح" دون صدام مع المستوطنين

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، السبت، أنّ الجيش والشرطة الإسرائيلية مستعدون لإخلاء بؤرة “افيتار” الاستيطانية على جبل صبيح في بيتا.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي أنه كان يجب القيام بهذه الخطوة قبل حوالي شهر.

وأشارت الإذاعة إلى أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس معنيٌ بإتمام عملية الإخلاء على جناح السرعة من خلال التحاور مع المستوطنين لتجنب اللجوء الى خطوات عنيفة.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه اربل طلب في وقت سابق الاستفسار من غانتس حول مكانة الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، وأنه تقدم بهذا الطلب بعد صدور رأي جاء فيه أن بعض هذه الأراضي لم يتم حرثها خلال السنوات الأخيرة، ما قد يجعلها أراضي أميرية وعندها يمكن تنظيم الوضع القانوني للبؤرة ومنع عملية إخلائها.

وطلب اربل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن يوضح ما اذا كان وزير الجيش مخولًا بإصدار أوامر بإخلاء نقطة استيطانية بمفرده أم أن الأمر يتطلّب تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأقام مستوطنون بؤرة “افيتار” على جبل صبيح جنوب بيتا في الثاني من مايو/أيار الماضي، وانتقل إليها عشرات المستوطنين الذين يقيمون في منازل متنقلة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في المكان منذ نحو شهرين، ارتقى خلالها 4 شهداء من بلدة بيتا، وأصيب الآلاف، العشرات منهم بالرصاص الحي.