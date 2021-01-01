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هنية يزور لبنان غداً

السبت 26 يونيو 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يزور لبنان غداً



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيبدأ غدا الأحد، إلى جانب وفد رفيع من الحركة، زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الحركة ، في بيان لها، اليوم السبت، أن هنية سيلتقي خلال الجولة إلى لبنان والتي تستمر لعدة أيام بالرؤساء الثلاثة والمرجعيات والفعاليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وبينت أن وفد الحركة سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وانتصار المقاومة في معركة سيف القدس، وتجلياتها الميدانية والسياسية. وفي السياق نفسه، يتابع الوفد مع المسؤولين اللبنانيين واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق البيان.

#حماس #لبنان #اسماعيل هنية

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