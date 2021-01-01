برشلونة يتوقع بيع 3 لاعبين في القريب العاجل

وكالات / سما /

يستعد برشلونة للتخلص من 3 لاعبين خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل المساعي الحثيثة للرئيس خوان لابورتا من أجل تنظيف الفريق الكتالوني من اللاعبين الزائدين عن الحاجة وكذلك اللاعبين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة دون طائل.

وتعاقد برشلونة مع 4 لاعبين حتى الآن، ويتعلق الأمر بكل من إيريك جارسيا وسيرجيو أجويرو لاعبا مانشستر سيتي، وإيمرسون ظهير ريال بيتيس، ثم ممفيس ديباي الذي انتهى عقده مع ليون.

وبحسب محطة “راديو كتالونيا”، فإن برشلونة يسارع الخطى من أجل بيع جونيور فيربو لصالح ميلان، وفي حال رفض النادي الإيطالي المبلغ المطلوب (15 مليون يورو)، فإن البارسا سيوافق على مغادرة الظهير الأيسر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف القادم.

وأضافت، أن برشلونة يتوقع بيع مارتن بريثويت بحوالي 15 مليون يورو لإحدى الأندية الإنجليزية، حيث خرج اللاعب الدنماركي بصفة نهائية من حسابات رونالد كومان بعد قدوم ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو.

وأردفت، أن صامويل أومتيتي سيرحل عن برشلونة أيضاً، ورغم أن بيعه سيكون صعباً للغاية إلا أن البارسا منفتح على رحيله مجاناً أو على سبيل الإعارة، لأن الأهم بالنسبة للنادي هو التخلص من الراتب المرتفع الذي يحصل عليه.