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"العال" "الإسرائيلية" تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب في شهر يوليو

السبت 26 يونيو 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"العال" "الإسرائيلية" تعلن تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب في شهر يوليو



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين "إسرائيل" والمغرب في شهر يوليو/تموز الوشيك.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة تويتر: "أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب".

وأشارت التغريدة إلى أنه "من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة".

يذكر أن المغرب وقع اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، لتصبح المملكة المغربية رابع دولة عربية، بعد الإمارات والبحرين والسودان، تطبع علاقاتها مع إسرائيل في غضون عام.

#المغرب #العال #إسرائيل

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