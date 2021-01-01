رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى إصابة المئات من أبناء شعبنا برصاص الاحتلال الحي والمعدني خلال قمع المسيرات السلمية في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية.

كما عنونت الصحف دعوة 73 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن الى احترام ودعم الحقوق السياسية لشعبنا، إضافة لتأكيد منظمة العفو الدولية أن الشرطة الاحتلال استهدفت الفلسطينيين باعتقالات تمييزية والتعذيب واستعمال قوة غير قانونية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

حراس الجبل يواصلون معركة الصمود والتحدي: 400 إصابة في بيتا.. جريح بالرصاص الحي جنوب نابلس وإصابات في أوصرين وكفر قدوم ونعلين

الاحتلال يقمع وقفتين منددتين بالاستيطان في مسافر يطا وغرب سلفيت.. 40 ألف مواطن يصلون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الرئيس يهنئ نظيريه السلوفيني بيوم الدولة والموزمبيقي بعيد الاستقلال

وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و407 حالات تعافٍ

73 نائبا ديمقراطيا يدعون بايدن الى احترام ودعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني

"العفو الدولية": الشرطة الاسرائيلية استهدفت الفلسطينيين باعتقالات تمييزية والتعذيب واستعمال قوة غير قانونية

موسكو تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات الاحتلال في القدس ومن احتمال خروج الوضع عن السيطرة

"التعاون الاسلامي" تدين افتتاح هندوراس سفارتها بالقدس المحتلة

لودريان: باريس وواشنطن ستتحركان معًا للضغط على المسؤولين عن الأزمة في لبنان

ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في اعتداء بسكين جنوب ألمانيا نفذه صومالي

4 وفيات و176 إصابة بمتحور "دلتا" في الأردن

"الأيام":

عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواطنو النقاط الساخنة يواصلون فعالياتهم

"الخارجية" الأميركية: سياستنا تجاه هضبة الجولان لم تتغير

"العفو الدولية": الشرطة الإسرائيلية استهدفت الفـلسطينيين باعتقالات تمييزية والتعذيب

إسرائيل تعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة مع تزايد الإصابات

توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبولندا بسبب قانون الأملاك

ألمانيا: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى فـي حادث طعن نفذه صومالي

"كورونا": وفـاة و156 إصابة

أميركا: السجن 22 عامًا ونصف العام على الشرطي قاتل جورج فلويد

"القدس":

نحو 100 جريح برصاص الاحتلال الحي والمعدني خلال قمع تظاهرات ضد الاستيطان في الضفة

وفاة و156 إصابة بكورونا بالضفة والقطاع

واشنطن تدرس سحب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

اسرائيل تفرض ارتداء الكمامات مجددا

اكتشاف "إنسان أول" جديد خلال حفريات في الرملة

73 نائبا ديمقراطيا يدعون بايدن لاحترام ودعم الحقوق الفلسطينية

75 مليون عربي مهددون بالجوع أواخر العقد