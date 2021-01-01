  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منتدى الإعلاميين يدين اتفاقية التعاون بين قناة إسرائيلية ومؤسسات إعلامية إماراتية

السبت 26 يونيو 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات اتفاقيات التعاون بين قناة i24NEWS الإسرائيلية وشركات ومؤسسات إعلامية في الإمارات في مجالات إنتاج المحتوى والأخبار والتقارير المشتركة وتبادل المواد الأرشيفية، فضلاً عن حصول القناة على رخصة بث في الإمارات من وزارة الإعلام الحكومية في دبي يؤهلها لافتتاح مكتب وإنشاء نقطة بث لإجراء المقابلات والتقارير.

ويعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اتفاقيات التعاون الإعلامي بين القناة الإسرائيلية والمؤسسات والشركات الإعلامية الإماراتية طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخدمة مجانية لتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي الذي مازالت آثار عدوانه الأخير في شوارع ومدن قطاع غزة، كما أنها تمثل إمعاناً في التطبيع الإعلامي المنبوذ والمرفوض والمتناقض مع نبض الجماهير العربية والإسلامية، الأمر الذي يعكس مدى التخلي عن قيم وثوابت الأمة العربية والإسلامية وضميرها الحي.

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن اتفاقية التعاون بين القناة الإسرائيلية والمؤسسات والشركات الإعلامية الإماراتية تمثل وصمة عار في جبين من شارك في انجازها ومن يلتزم بتطبيقها، وهنا، نذكر اتحاد الصحفيين العرب بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تورط شركات ومؤسسات إعلامية إماراتية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم السماح بحال من الأحوال لهذه الجريمة النكراء أن تمر دون إدانتها ومحاسبة المتورطين فيها.

إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو وسائل الإعلام العربية إلى التصدي بحزم لمحاولات التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، وحماية وعي ووجدان الأمة من الاختراق، وتحشيد الجماهير العربية والإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وفضح المطبعين على رؤوس الأشهاد، وقطع الطريق على مخططاتهم لشطب القضية الفلسطينية، فضلاً عن تسليط الأضواء بشكل دائم على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.  

#منتدى الإعلاميين #الإمارات

الأكثر قراءة اليوم

صور : الآلاف يشيعون جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

ماذا بعد الاغتيال الوحشي الاجرامي للشهيد نزار بنات؟ ..عبد الباري عطوان

يديعوت تكشف: المسؤول عن استهداف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء الماضي

الاتحاد الأوروبي: لا نقدم مساعدات لقوات الامن الفلسطيني

لهذا السبب .. توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبولندا

ألمانيا تحظر استخدام أعلام ورموز حركة "حماس"

أول تعليق إسرائيلي على أنباء نية واشنطن إلغاء الاعتراف بالسيادة على الجولان

الأخبار الرئيسية

نزار

عائلة نزار بنات تعلن مطالبها لوقف حمام الدم

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح لإحتجاز أكثر من 4 جنود !

معاريف: الهدوء مع غزة مضلل والمواجهة التالية مسألة وقت..غزة ستبقى جرحًا إسرائيلياً ينزف بشدة

نزار

حزب الشعب: لا نستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

سراا

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية