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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 26 يونيو 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 26 يونيو 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات بالقطاع إلى 1059 حالة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنه تم تشخيص 118 إصابة كورونا جديدة بعد إجراء 674 فحصًا مخبريا، ليرتفع إجمالي تراكمي المصابين إلى 113869 حالة من بينها 2499 حالة نشطة.

ووفق التقرير، فقد تم تسجيل 178 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة 110311 .

وأشار إلى أن هناك 61 حالة من مصابي كورونا تحتاج رعاية طبية في المستشفى، من بينها 43 خطيرة وحرجة.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت الصحة أن إجمالي جرعات لقاحات كورونا التي وصلت قطاع غزة بلغ 207200 جرعة تكفي 103600 شخص، فيما تم تطعيم 65194 مواطن/ة.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #اصابات كورونا في غزة

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