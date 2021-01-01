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الطقس: أجواء صافية وحارة

السبت 26 يونيو 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وحارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافيًا بوجه عام، حارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق وحارًا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين #حالة الطقس اليوم

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