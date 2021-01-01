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أم الفحم: 4 إصابات جديدة بكورونا

السبت 26 يونيو 2021 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم الفحم: 4 إصابات جديدة بكورونا



أم الفحم/سما/

لأوّل مرّة منذ أشهر، أعلنت بلدية أم الفحم، الجمعة، إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وبحسب بيان مقتضب صادر عن البلدية، فإنّ المصابين من نفس العائلة.

ودعت بلدية أم الفحم أهالي المدينة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور من الطفرة الهندية، وضرورة لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة التي دخلت حيّز التنفيذ الجمعة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص، خاصة في ظل وجود مناسبات وأعراس كثيرة في هذه الفترة والرحلات.

وفي الوقت ذاته، دعت البلدية أهالي المدينة الذين لم يتطعّموا، وخاصة صغار السن، إلى ضرورة الحصول على التطعيمات من خلال حجز الأدوار في العيادات المختلفة التي تتيح التطعيمات اليوم لمن هم فوق 12 سنة كذلك.

#فيروس كورونا #وباء كورونا

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