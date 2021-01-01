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"بيتكوين" يواصل انخفاضه الحاد

السبت 26 يونيو 2021 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتكوين" يواصل انخفاضه الحاد



نيويورك/سما/

 واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضها لتصل إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب من جانب المحللين الماليين.

وذكرت الجمعة وكالة بلومبرغ للأنباء أن عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفضت للمرة الأولى فى أربع جلسات تعامل متتالية لتدفع كبرى العملات الرقمية نحو مستويات أسعار يقول المحللون الفنيون أنها يمكن أن تنذر بخسائر أكبر للعملة.

وأوضحت بلومبرغ أن بيتكوين انخفضت بنسبة 9.2 بالمئة لتصل إلى 31667 دولارا فى التعاملات التى جرت فى نيويورك.

وكان سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة قد انخفض بنسبة 4.7% منذ الساعة 5 من مساء السبت الماضى لتصل إلى 34 ألفا و434 دولار في الساعة 12 مساء في نيويورك. وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأحد الماضى.

#بيتكوين #اسعار البيتكوين

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