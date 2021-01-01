الهام شاهين تكشف عن حالة دلال عبد العزيز الصحية بعد زيارتها

القاهرة/سما/



كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن زيارتها للفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، مؤخرا للاطمئنان على حالتها الصحية.



وقالت خلال تصريحات صحفية: "الفنانة دلال عبدالعزيز، تعافت من فيروس كورونا، لكنها لا تزال في حاجة للتواجد بالرعاية المركزة العادية وليس عزل لحاجتها للأكسجين، وذلك حتى تتعافى تماما وتعود لصحتها وعافيتها بشكل كامل".

وأضافت على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة: "قمت بزيارتها وشوفتها من 3 أيام واطمنت عليها وقعدت معاها، وهى تعافت من كورونا ولكن هناك تداعيات شوية، وحولها بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، وهما قاعدين معاها".