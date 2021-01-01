تعرف على قائمة المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى نهائيات "كأس العرب 2021"

وكالات

أسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، مساء يوم الجمعة، بفوز منتخب البحرين على نظيره الكويتي، في المباراة الفاصلة في الملحق.

وستقام مباريات النسخة الحالية لبطولة كأس العرب 2021، في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل، على ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخها تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشارك في هذه تصفيات بطولة كأس العرب "قطر 2021" 23 منتخبا عربيا، تأهلت أفضل 9 منتخبات منها بناء على تصنيف الفيفا العالمي لشهر ديسمبر 2021، مباشرة إلى دور المجموعات، وهي (قطر، العراق، تونس، الإمارات، سوريا، المغرب، السعودية، الجزائر، مصر)، بينما تأهلت 6 منتخبات عبر الملحق، وهي (السودان، عمان، الأردن، فلسطين، موريتانيا، لبنان) إضافة إلى منتخب البحرين الذي أكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العرب 2021.



وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات وفقا للقرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: قطر – العرق – عمان – البحرين

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – لبنان – السودان.

وسيقطع منتخبا قطر والبحرين شريط بطولة كأس العرب 2021، يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في المباراة الافتتاحية، في قطر.