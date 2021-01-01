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4 فواكه يمكنها رفع مستويات السكر في الدم!

السبت 26 يونيو 2021 06:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 فواكه يمكنها رفع مستويات السكر في الدم!



وكالات

يعد مرض السكري النوع 2 حالة مزمنة تتقلب فيها مستويات السكر في الدم باستمرار.

ويعني داء السكري النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين للوصول إلى مستويات السكر في الدم العادية. ويمكن أن يكون لمستويات السكر في الدم غير المنضبطة آثار مدمرة على الجسم، لذلك من الضروري إيجاد وسائل بديلة لتعديل مستويات السكر في الدم إذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2.

ويمكن للأطعمة التي تتفكك ببطء إلى سكر الدم، أن تُحدث تأثيرا هامشيا على مستويات السكر في الدم، ولكن تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعا معينة من الفاكهة يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتحتل هذه الأنواع من الفاكهة مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)- نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات- كما يوضح الموقع الصحي CuraLife.

• البطيخ.

• اليقطين.

• الأناناس.

• الفاكهة المجففة.

ويوضح CuraLife: "أفضل ثمار يأكلها مرضى السكر هي تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر"، مثل:

• البرتقال.


• الفراولة.

• الافوكادو.

• الكرز الحامض.

• الإجاص.

• التفاح.

• الخوخ.

• الموز.

• التوت.

وتابع CuraLife: "تحتوي الفاكهة على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي، لذا فإن تناولها كوجبة خفيفة أو حلوى سيرضيك مع توفير العناصر الغذائية المفيدة".

ونصحت الدكتورة سارة بروير، الممارسة العامة وأخصائية مرض السكري، بدمج الفاكهة في نظام غذائي نباتي.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

• التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

• الشعور بالعطش طوال الوقت.

• الشعور بالتعب الشديد.

• إنقاص الوزن دون محاولة.

• الجروح التي تستغرق وقتا أطول للشفاء.

• عدم وضوح الرؤية.

المصدر: إكسبريس

#مستويات السكر في الدم #السكر النوع الثاني #الصحة #الصحة العامة

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