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الهلال الأحمر: 408 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا و أوصرين

السبت 26 يونيو 2021 05:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: 408 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا و أوصرين



نابلس/سما/

أصيب أكثر من 400 مواطن بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق ونتيجة للسقوط وبقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر خلال مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل ، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الشبان، ما أدى لإصابة 3 بالرصاص الحي أحدهم بالفم وصفت بالمتوسطة، و69 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و245 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و49 إصابة ناتجة عن سقوط الشبان على الصخور، و23 حروق، و13 اصابة بقنبلة غاز.

وفي أوصرين، أصيب 5 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم.

#الهلال الاحمر #بيتا #أوصرين

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