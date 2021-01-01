تل أبيب... اعتقال 50 شخصا حاولوا الهجوم على مسيرة المثليين

القدس المحتلة / سما /

صرحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت 50 شخصا حاولوا الهجوم على مسيرة حاشدة للمثليين في مدينة تل أبيب.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي في ختام أسبوع يعرف في إسرائيل باسم "فخر المثليين"، يتم تنظيمه سنويا في شهر يونيو/ حزيران.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية 50 شخصا كانوا يخططون للمساس بعناصر الشرطة التي تؤمن المسيرة وكذلك بالمشاركين فيها.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إن قوات كبيرة من عناصرها شاركت في تأمين المسيرة التي أشرف على تأمينها وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعكوف شفتاي.

وشارك في المسيرة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بينهم "غابي لاسكي" النائبة عن حزب "ميرتس" اليساري، و"ميراف بن آري" النائبة عن حزب "هناك مستقبل".

وتم توقيف أحد سكان إيلات في الثلاثينيات من عمره وهو في طريقه إلى مسيرة المثليين وبحوزته وسائل هجوم، بما في ذلك صاعق كهربائي.

يشار إلى أن المسيرة المذكورة هي الـ 22 في تاريخ إسرائيل، هي الأكبر للمثليين في العالم، وقد ألغيت العام الماضي بسبب وباء كورونا.