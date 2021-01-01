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الرئيس يهنئ نظيره الموزمبيقي بعيد الاستقلال

الجمعة 25 يونيو 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره الموزمبيقي بعيد الاستقلال



رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية الموزمبيق فيليبي نيوسي، اليوم الجمعة، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وقال الرئيس في برقيته: "يسرنا وأنتم تحتفلون بعيد الاستقلال، أن نتوجه لكم ولحكومة وشعب الموزمبيق الصديق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي بأجمل التهاني القلبية، متمنين لكم الصحة والسعادة، ولجمهورية الموزمبيق وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب الرئيس عن حرصه على تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين لما فيه منفعتهما وخيرهما، مثمنا مواقف الموزمبيق التضامنية الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة.

#الرئيس عباس #جمهورية الموزمبيق

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