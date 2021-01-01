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الرئيس يهنئ نظيره السلوفيني بيوم الدولة

الجمعة 25 يونيو 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره السلوفيني بيوم الدولة



رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، لمناسبة احتفال بلاده بيوم الدولة.

وقال الرئيس في برقيته: "يسعدنا وأنتم تحتفلون بذكرى يوم الدولة، أن نتوجه لكم ومن خلالكم لحكومة وشعب سلوفينيا الصديق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي بأجمل التهاني القلبية، متمنين لكم الصحة والسعادة، ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار".

وأضاف: "نعرب لكم عن حرصنا على تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا وشعبينا لما فيه منفعتهما وخيرهما، وتثميننا لمواقفكم التضامنية الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة".

#الرئيس عباس #جمهورية سلوفينيا

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