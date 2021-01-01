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داخلية غزة تعلن عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح

الجمعة 25 يونيو 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الجمعة، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن السفر سيكون مخصصًا للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/23).

ودعت الهيئة هؤلاء إلى التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وبيّنت أن فحص كورونا لمسافري الكشف الجديد ستكون على النحو التالي:

- السبت 6/26: الحافلتان الأولى والثانية بمركزي الشاطئ بغزة، وشهداء خانيونس.

- الأحد 6/27: الحافلتان الثالثة والرابعة بجميع المحافظات.

- الإثنين 5/28: الحافلتان الخامسة والسادسة بجميع المحافظات.

- الثلاثاء 6/29: الحافلتان السابعة والثامنة بجميع المحافظات.

- الأربعاء 6/30: الحافلة التاسعة بجميع المحافظات.

رابط الكشف الجديد (2021/23)

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #كشف المسافرين #الية السفر #قطاع غزة

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