الجهاد الاسلامي خلال تشييع "بنات" : يجب إعدام كل من شارك في هذه الجريمة وأمر بتنفيذها

الخليل/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، أنه لا يمكن السكوت عن قتلة الشهيد بنات " وأنهم ليسوا أشخاص لكنها منظومة كاملة متكاملة تحت قيادة رئيس السلطة محمود عباس، مطالبا بإعدام كل من شارك في هذه الجريمة وأمر بتنفيذها.

ولفت الأخرس خلال مسيرة شارك فيها الالاف لتشييع الشهيد بنات إلى أن اغتيال نزار بنات هو نهج لهذه الأجهزة الأمنية، حيث تم تهديدهم أمس خلال المظاهرات في رام الله، وقال عناصر تلك الأجهزة "أنت يا ماهر الأخرس سنقتلك كما قتلنا نزار".

وأضاف الأخرس:" هم يريدون قتل كل صوت حر، لكن هيهات منا الذلة، وهيهات أن نخاف أو نصمت".

وأطلق الشبان المشاركون بالمسيرة الهتافات الغاضبة والرافضة للجريمة والمطالبة بإقالة الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنية ومحاكمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وهتف الشبان بإسقاط منظومة السلطة الأمنية القائمة على ملاحقة الشرفاء والمقاومين والتنسيق الأمني وحماية الفساد.

وجاب موكب التشييع شوارع الخليل وصولاً الى مقبرة الشهداء في منطقة ضاحية البلدية، حيث ووري جثمان الشهيد بنات الثرى.

وحملت عائلة بنات في مدينة الخليل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه المسؤولية الكاملة عن اغتيال نجلها نزار بنات بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل أجهزة أمن السلطة.

وكانت قوة أمنية مشتركة من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي التابعين للسلطة في رام الله، قد اغتالا الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى إحدى مستشفيات المدينة.