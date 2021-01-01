"حمـاس" تعلق على قرار البرلمان الألماني حظر أعلام ورموز الحركة

غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على قرار البرلمان الألماني حظر أعلام الحركة، في البلاد.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح إن "هذا انحياز واضح للاحتلال وسلوكه العدواني من بعض الأحزاب الألمانية".

وشددت على أن هذا القرار "استمرار لحربها على الرواية الفلسطينية لصالح العادلة لصالح رواية الاحتلال الكاذبة"، مضيفاً بأن "هذا قرار مؤسف ومدان ولا يعبر عن إدراك من هذه الأطراف لعدالة المقاومة الفلسطينية التي تمثلها حماس".

وقال قاسم: "بالرغم من مثل هذه القرارات إلا أن رواية شعبنا تزداد انتشاراً وحضوراً في كل الأوساط وفي الساحة الأوروبية على وجه الخصوص".

وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أن "حماس ستواصل نضالها المشروع ضد الاحتلال فمقاومتنا للاحتلال مكفولة بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وكانت المانيا قد حظرت اليوم استخدام أعلام ورموز حركة "حماس" الفلسطينية على أراضيها.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن البرلمان الفيدرالي أقر سلسلة تعديلات قانونية بأصوات ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) التي تشكل الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وأوضح أنه من بين التعديلات التي مررها البرلمان، حظر استخدام أعلام ورموز "حماس" على الأراضي الألمانية.

ووفقا للمادة 86 المضافة، سيكون إدراج تنظيم ما على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، كافيا من الآن فصاعدا لحظر علم ورموز ذلك التنظيم في ألمانيا.

ومؤخرا، رفعت أعلام ورموز "حماس" على نطاق أوسع في ألمانيا، خلال المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

ووفقا لبند آخر مرره البرلمان، سيتم تشديد عقوبة الإساءة البالغة حيال اليمين المتطرف والمسلمين واليهود، وتجاه المثليين وذوي الإعاقة.

كما أن التعديلات الجديدة، تفرض عدم قبول طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من قبل الأجانب من مرتكبي جرائم عنصرية أو معادية للأجانب أو معاداة السامية في ألمانيا.

وفي هذا الإطار، ستتم مراجعة وإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للأجانب المرشحين لنيل الجنسية.