إصابة 18 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا

نابلس / سما /

أصيب 18 مواطنا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي بالفم وصفت بالمتوسطة، و17 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم.