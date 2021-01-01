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إصابة 18 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا

الجمعة 25 يونيو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 18 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا



نابلس / سما /

أصيب 18 مواطنا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي بالفم وصفت بالمتوسطة، و17 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #قوات الاحتلال #جبل صبيح

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