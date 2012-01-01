شركة الطيران الإسرائيلية: سنبدأ تسيير رحلات جوية إلى المغرب في تموز المقبل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب شهر يوليو/تموز الوشيك.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة تويتر: "أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب".

واشرات التغريدة إلى: "من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة".