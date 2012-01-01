  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شركة الطيران الإسرائيلية: سنبدأ تسيير رحلات جوية إلى المغرب في تموز المقبل

الجمعة 25 يونيو 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الطيران الإسرائيلية: سنبدأ تسيير رحلات جوية إلى المغرب في تموز المقبل



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب شهر يوليو/تموز الوشيك.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة تويتر: "أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب".

واشرات التغريدة إلى: "من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة".

#شركة الطيران الإسرائيلية #اسرائيل #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

صور : الآلاف يشيعون جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

انخفاض في سعر صرف الدولار

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد الأردني هوياتهم (فيديو)

واشنطن تتجه الى الغاء اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي خلال تشييع "بنات" : يجب إعدام كل من شارك في هذه الجريمة وأمر بتنفيذها

عملية

اعتقال شاب بعد إصابته بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في “يتسهار”

موفق مطر

قيادي فتحاوي يشن هجوما على حماس ودحلان: الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية "مش ملطشة"

حماس

ألمانيا تحظر استخدام أعلام ورموز حركة "حماس"

0

سهى عرفات عن وفاة الناشط بنات: "عيب يا محمد شتيه.. استقيل اشرف لك ولتاريخك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية