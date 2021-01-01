قيادي فتحاوي يشن هجوما على حماس ودحلان: الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية "مش ملطشة"

رام الله /سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح موفق مطر، اليوم الجمعة، إن التخوين والفوضى والعبث بالنظام لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير.



وأضاف مطر، عبر موقع (فيسبوك): "الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية مش ملطشة.. واللي عندو أجندة ترى معروف مين اللي خط سطورها ومعلوم أدواتها.. التخوين والفوضى والعبث بالنظام العام مش تعبير ولا رأي".



وأشار مطر إلى أن نتائج لجنة التحقيق في حادثة مقتل الناشط نزار بنات، لم تقدم للجمهور بعد، متهماً حركة حماس، والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، باستغلال "قضية مازالت قيد التحقيق" لاحداث الفوضى، وفق تعبيره.



وتساءل مطر، في سلسلة منشورات عبر موقع (فيسبوك)، عن أسباب "التركيز على الرئيس والأجهزة الأمنية والنظام السياسي"، بحسب قوله.















وأثارت حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، أثناء عملية اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، صباح أمس الخميس، ردود فعل فلسطينية ودولية.



وشهدت مدينة رام الله، مظاهرات منددة بمقتل بنات، فيما طالب كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتحقيق كامل وشفاف وتقديم المتورطين للعدالة.