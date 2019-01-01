أول تعليق إسرائيلي على أنباء نية واشنطن إلغاء الاعتراف بالسيادة على الجولان

القدس المحتلة /سما/

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، على أنباء نية واشنطن، إلغاء الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.



ونقلت صحيفة (معاريف) عن لابيد قوله: إن "الجولان هي رصيد استراتيجي وجزء لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق زعمه.

وأضاف: "من ينشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها، يضر بأمننا وسيادتنا ويسعى لإلحاق ضرر حقيقي بإسرائيل ويعرض أمنها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية، أن إدارة الرئيس جو بادين، قد تلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن منطقة الجولان ليست ملكاً لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعاً للتغييرات الموجودة في المنطقة، بحسب ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.

وفي آذار/ مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة عام 1967، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بنيامين نتنياهو الخطوة بـ "التاريخية".



