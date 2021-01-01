اعلام اسرائيلي: لهذا السبب.. فرص اندلاع مواجهة مع غزة تزداد

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، إنه من المستحيل في الوقت الحالي حدوث تقدم في المفاوضات الجارية مع غـــزة من خلال الوسيط المصري ما لم تتنازل "إسرائيل" عن الخطوط والشروط التي حددتها في نهاية عملية حارس الأسوار.

وكان الاحتلال اشترط عدم إعمار غــــزة إلا بعد حل قضية الأسرى والمفقودين، وتغيير آلية تلقي الأموال من قطر والدول الأخرى والإشراف على استيراد البضائع وشروط أخرى.

وأوضح المراسل العسكري لصحيفة معاريف تال ليف رام ، أن المشكلة تكمن في الفجوة بالمفاهيم حول الطريقة التي يرى بها كل طرف نتائج العملية الأخيرة كبيرة.

ونوه الى أن الهدوء السائد في الأيام القليلة الماضية "خادع"، مشيرا إلى أنه وإذا استمر الحال على ذلك دون التوصل لاتفاقيات فإن فرص اندلاع مواجهة أخرى في القطاع تزداد.