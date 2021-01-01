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إصابات بالرصاص واعتقال شاب خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

الجمعة 25 يونيو 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص واعتقال شاب خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية



قلقيلية /سما/

أصيب شابان بالرصاص الحي واعتقل أحدهما، و4 آخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، إضافة إلى العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان .

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، ما أدى لإصابة الشاب نصفت شتيوي بالرصاص الحي في القدم قبل أن يتم اعتقاله، وآخر في الركبة نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأكد شتيوي إصابة شاب بكسور في قدمه خلال مطاردة جيش الاحتلال للشبان، إضافة إلى المسعف محمد شريم أثناء محاولته تقديم الإسعاف لأحد الجرحى.

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