أبو زهري يلتقي السفير الجزائري بأنقرة

انقرة /سما/

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، الجمعة، عن لقاء جمعه بالسفير الجزائري في العاصمة التركية أنقرة مراد عجابي.

وذكر أبو زهري، في تصريح نشره عبر صفحته بموقع تويتر، أن لقاءه بالسفير الجزائري تناول فيه الأوضاع الفلسطينية بعد معركة "سيف القدس".

وأضاف "أكدنا على طلب زيارة قيادة حركة حماس للجزائر الشقيقة، ضمن جولتها لدول المنطقة، وتعبيراً عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والجزائري".

واختتم وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الخميس زيارة رسمية استمرت عدة أيام إلى المغرب وموريتانيا، التقى خلالها برئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى لقاءات مختلفة مع عددٍ من الشخصيات الرسمية والسياسية والمجتمعية القيادية في البلدين.