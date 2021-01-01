  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الديمقراطية" تدعو للإسراع بكشف نتائج التحقيق في مقتل الناشط بنات نظراً لخطورتها

الجمعة 25 يونيو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" تدعو للإسراع بكشف نتائج التحقيق في مقتل الناشط بنات نظراً لخطورتها



غزة /سما/

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة السلطة الفلسطينية للإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية الضحية نزار بنات، نظراً لخطورتها وما أحدثته من تداعيات كبرى هزت أركان المجتمع الفلسطيني والرأي العام، في مقدمتها وسياقها وتداعياتها.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي، "إن قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، باتت قضية رأي عام، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها الحالة الفلسطينية، وبسبب ما رافق هذه القضية من معلومات تبعث على القلق الشديد، مثل مداهمات الأجهزة الأمنية لمنازل المواطنين عند ساعات الفجر الأولى في استعادة بائسة لأساليب بائدة توقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الانسان".

وأضافت الجبهة "لقد شكلت وفاة الناشط نزار بنات صدمة سياسية لدى أبناء شعبنا، وقد ترافقت - للأسف - مع أنباء اجتياح قوات الاحتلال لمنازل المواطنين، ما يطرح على بساط البحث السياسي العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وتوضيح من قبل حكومة السلطة الفلسطينية".

وأكدت الجبهة ثقتها أن المؤسسات الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات في المجتمع المدني، سوف تتحمل مسؤولياتها كاملة في متابعة تحقيقاتها بشأن قضية الناشط نزار بنات وكشف الحقائق للرأي العام الفلسطيني.

وأضافت الجبهة أن "كشف الحقائق كاملة دون مواربة أو دون تحوير، هو الشرط الرئيس الذي يضمن عدم تكرار الحادث مرة أخرى، وهو الشرط الذي يكفل لشعبنا احساسه بالأمان، وقد بات ينظر إلى سلوكيات بعض الأجهزة الأمنية نظرة شك وتخوف من الانزلاق نحو ما هو أكثر خطورة".

#الجبهة الديمقراطية #وفاة نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

صور : الآلاف يشيعون جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

اسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في غزة إلى 9 أميال وإدخال المواد الخام

انخفاض في سعر صرف الدولار

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد الأردني هوياتهم (فيديو)

الأخبار الرئيسية

عملية

اطلاق نار على فلسطيني جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

موفق مطر

قيادي فتحاوي يشن هجوما على حماس ودحلان: الرئيس والنظام السياسي والأجهزة الأمنية "مش ملطشة"

حماس

ألمانيا تحظر استخدام أعلام ورموز حركة "حماس"

0

سهى عرفات عن وفاة الناشط بنات: "عيب يا محمد شتيه.. استقيل اشرف لك ولتاريخك"

كورونا

وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية