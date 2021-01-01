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لجان المقـاومة: عملية الوهم المتبدد أسقطت ما يسمى اسطورة "الجيش الذي لا يقهر"

الجمعة 25 يونيو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقـاومة: عملية الوهم المتبدد أسقطت ما يسمى اسطورة "الجيش الذي لا يقهر"



غزة /سما/

أكد مدير المكتب الاعلامي للجان المقـاومة محمد البريم "أبومجاهد" في الذكرى الخامسة عشر لعملية "الوهم المتبدد" إن هذه العملية النوعية والبطولية من العلامات الفارقة والبارزة في مسيرة وملحمة النضال والمقاومة الفلسطينية واختراق نوعي مفصلي في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني

وأضاف في بيان صحفي:" إن عملية الوهم المتبدد كانت ردا نوعيا وصاعقا على اغتيال الأمين العام المؤسس للجان المقاومة الشيخ القائدجمال ابوسمهدانة وعلى التغول في دماء ابناء شعبنا ومجزرة عائلة غالية الاجرامية". مستدركا بين عملية الوهم المتبدد وعملية الوعد الصادق سقطت ما يسمى اسطورة الجيش الذي لا يقهر .

وتابع "عملية الوهم المتبدد البطولية التي نفذتها الوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد عز الدين القسام وجيش الاسلام جسدت ملحمة وحدوية وطنية حقيقية شكلت ايقونة للعمل الوحدوي الميداني وفرضت ارادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته وافضت لصفقة وفاء الاحرار التي اثبتت صلابة المفاوض الفلسطيني المتسلح بالنهج المقاوم".

وأكد أنه في ذكرى الوهم المتبدد وبعد معركة سيف القدس المباركة يواصل قادة الكيان الغاصب بيع الوهم لجمهورهم، متابعا "ستبقى قضية الاسرى البواسل في زنازين وسجون العدو الصهيوني على راس اولويات لجان المقاومة وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين وكافة فصائل المقاومة وعملية الوهم المتبدد لن تكون الاخيرة وسنكسر قيدهم مهما غلت وعظمت التضحيات".

ووجه التحية والاجلال لارواح القادة العظام الشهداء " احمد الجعبري ابومحمد  و أبو عوض النيرب وعماد حماد و محمد ابوشمالة ورائد العطار وهشام ابونصيرة" ولرجال "وحدة الظل " الابطال ولكل من ساهم بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في هذه العملية المباركة التي شكلت نموذجا لانتزاع الحق بالقوة.

كما توجه بالتحية الى الشهداء الاطهار الذين ارتقوا في عملية الوهم المتبدد " الشهيد حامد الرنتيسي والشهيد محمد فروانة.

#لجان المقاومة #عملية الوهم المتبدد #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

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