جاد الله: هكذا تستطيع "فتح" أن تقدم نموذجاً في الحكم وإدارة الشأن الوطني

غزة /سما/

قال القيادي في التيار الإصلاحي بحركة "فتح" غسان جادالله، "أيها الفتحاويون الأحرار .. المدافعون عن إرث حركتكم ووصايا ياسر عرفات …كلكم يتفق على أن فتح ليست بخير، وإن إنقاذها من حالة الهوان التي تعيشها وإعادة الإعتبار لها، كي تستعيد مكانتها كقائدة لشعبنا في مسيرته النضالية، يبدأ بمشروع الخلاص من هذه الطغمة الفاسدة التي أضاعت هيبة فتح وفرقت شملها، وأحاطت نفسها ببطانة سوءٍ بدلاً من المناضلين الشرفاء، واستقوت بأجهزةٍ تقوم عقيدتها على الإذعان للمحتل وحماية عصابة اللصوص الذين يعقدون الصفقات في (بيت إيل) على حساب كرامة شعبهم ووطنهم".

وأضاف جاد الله في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) اليوم الجمعة، "تستطيع فتح أن تقدم نموذجاً في الحكم وإدارة الشأن الوطني إذا اختارت أن تبني المؤسسات على عقيدة أن المواطن أغلى ما نملك، وأن حريته وكرامته مسألة لا مساومة عليها، وأن سلطة القانون فوق كل اعتبار، وكي تحقق فتح هذه المعادلة عليها أن تقود بنفسها حراك التغيير، وإزاحة كل من استقووا على شعبهم بالهراوة وبحماية الاحتلال، ولا أحد سوى فتح ومناضليها من يستطيع أن يعيد للحركة دورها ومكانتها وقيادتها لمشروع التحرر والاستقلال".