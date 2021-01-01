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الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل

الجمعة 25 يونيو 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة منددة بالاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل



الخليل /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه عشرات المواطنين من قرى التوانة والمفقرة والخروبة، الذين شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة فتح في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود، ضد التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر، دون وقوع إصابات.

وأدى المشاركون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وتعود ملكيتها لعائلة جبارين، بالقرب من مستوطنة “افيقال”، بعد أن كان المستوطنون أقاموا عليها خيمة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني والشعارات المنددة بالاحتلال وبسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها بحق أهالي المسافر.

يذكر ان الاحتلال يصعد في الآونة الأخيرة من سياسته وإجراءاته الاستيطانية في المسافر، كان آخرها تجريف المستوطنين لأراضي منطقة العين البيضا شرق يطا.

#قوات الاحتلال #قمع #الاستيطان

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