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لليوم الثاني- وقفة في رام الله تنديدا بقتل الناشط نزار بنات

الجمعة 25 يونيو 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثاني- وقفة في رام الله تنديدا بقتل الناشط نزار بنات



رام الله /سما/

 نظم مواطنون، لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية وسط رام الله، عقب صلاة الجمعة، تنديداً بقتل الناشط نزار بنات عقب اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وردد المعتصمون هتافات تطالب بالحرية ومحاسبة المتسببين في مقتله.

ودارت يوم امس اشتباكات بين الاجهزة الامنية والشبان المحتجين حتى ساعات متأخرة في مدينة رام الله.

وشيّع آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات، حيث سار الموكب من الحارة الجنوبية إلى بيته في بلدة دورا، ثم ألقت عائلته نظرة الوداع عليه ثم عادت للصلاة عليه في مسجد وصايا الرسول قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الخليل.

#وقفة احتجاجية #الاجهزة الامنية الفلسطينية #وفاة نزار بنات #الضفة الغربية
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