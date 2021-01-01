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الهلال الاحمر : 8 إصابات خلال مواجهات جبل صبيح

الجمعة 25 يونيو 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الاحمر : 8 إصابات خلال مواجهات جبل صبيح



نابلس /سما/

 قمعت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مئات المواطنين قبل أدائهم صلاة الجمعة من خلال إطلاق العشرات من قنابل الغاز المسيل عليهم بواسطة طائرات "دورون" على جيل صبيح في بيتا جنوب نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، "أن ثمانية مواطنين أصيبوا حتى الآن على جبل صبيح في بيتا خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديده التى اقامها المستوطنين على الجبل" .

واضاف جبريل أن الإصابات كانت على النحو التالي :

٣ اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واصابتين بقنابل الغاز واصابة واحدة سقوط واصابتين بالغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، "أن مئات المواطنين وصلوا إلى جبل صبيح من عدة قرى مجاورة للتضامن مع المقاومة الشعبية السلمية على جبل صبيح ضد إقامة البؤرة الاستيطانية عليه من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين قبل نحو شهرين من الآن" .

#قوات الاحتلال #بلدة بيتا #جبل صبيح #مواجهات #اصابات بالاختناق

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