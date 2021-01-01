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وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

الجمعة 25 يونيو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و407 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 6، طوباس 1، الخليل 3، نابلس 2، قطاع غزة 144"، وحالة وفاة واحدة في غزة.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 3، الخليل 1، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  12 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 481,392 بينهم 339,082 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #فلسطين #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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