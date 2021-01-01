  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سهى عرفات عن وفاة الناشط بنات: "عيب يا محمد شتيه.. استقيل اشرف لك ولتاريخك"

الجمعة 25 يونيو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سهى عرفات عن وفاة الناشط بنات: "عيب يا محمد شتيه.. استقيل اشرف لك ولتاريخك"



رام الله /سما/

علقت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ابو عمار، اليوم الجمعة على وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوات الامن الفلسطينية.

وقالت سهى في تغريدة عبر حسابها على انستغرام، "من دون تعليق! رحمك الله يا ياسر عرفات عندما كنت تقول ديمقراطيه غابه البنادق! كنت كبير لم تقتل ابدا معارضيك بل كنت تقول انها حاله صحيه في المجتمع الفلسطيني:.

وأضافت: "عيب يا محمد شتيه الذي اعرفه منذ كنت طفله وانقذت حياته والدتي عندما غرق في الدم من اصابه الجيش الاسرائيلي له في جامعه بيرزيت بالرصاص الحي!"

وتابعت: "عيب يا محمد ان يسجل هدا في زمنك وفي تاريخك حتى لو لم تكن المسؤول المباشر. فانت ادرت او لم ترد انت رئيس وزراء دوله فلسطين!:

وطالبت سهى عرفات رئيس الوزرا الفلسطيني محمد اشتيه بالاستقالة قائلة: استقيل يا محمد اشرف لك ولتاريخك.

واردفت قائلة: عندما قتلت الصحفيه في مالطا استقال رئيس وزراء مالطا لانه يحترم نفسه.ويحترم شعبه!

وختمت حديثها بالقول: "استقل يا محمد لكي لا تحمل وزر عذابات هدا الشعب. فتلك خطيئه سيحاسبك عليها الله في الدنيا والاخره. انت ابن ياسر عرفات ولم يربينا ابو عمار على السكوت عن الظلم. الساكت عن الحق شيطان اخرس."
 

#سهى عرفات #محمد اشتيه #وفاة نزار بنات #نزار بنات #السلطة الفلسطينية
0

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

واللا: محادثات أمريكية إسرائيلية حول الطائرات الإيرانية المسيرة واستخدامها في غزة

اسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في غزة إلى 9 أميال وإدخال المواد الخام

المبعوث الاممي للسلام يتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار: يجب تحقيق الاستقرار لتجنب تصعيد مدمر!

الخارجية الامريكية تعقب على وفاة الناشط بنات.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف

انخفاض في سعر صرف الدولار

موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد الأردني هوياتهم (فيديو)

الأخبار الرئيسية

كورونا

وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

MCDAb

صور : الآلاف يشيعون جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

يديعوت : السلطة ستدفع الثمن غاليا على قتل بنات وربما شروط جديدة لتلقي المساعدات

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية