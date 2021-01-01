سهى عرفات عن وفاة الناشط بنات: "عيب يا محمد شتيه.. استقيل اشرف لك ولتاريخك"

رام الله /سما/

علقت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ابو عمار، اليوم الجمعة على وفاة الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوات الامن الفلسطينية.

وقالت سهى في تغريدة عبر حسابها على انستغرام، "من دون تعليق! رحمك الله يا ياسر عرفات عندما كنت تقول ديمقراطيه غابه البنادق! كنت كبير لم تقتل ابدا معارضيك بل كنت تقول انها حاله صحيه في المجتمع الفلسطيني:.

وأضافت: "عيب يا محمد شتيه الذي اعرفه منذ كنت طفله وانقذت حياته والدتي عندما غرق في الدم من اصابه الجيش الاسرائيلي له في جامعه بيرزيت بالرصاص الحي!"

وتابعت: "عيب يا محمد ان يسجل هدا في زمنك وفي تاريخك حتى لو لم تكن المسؤول المباشر. فانت ادرت او لم ترد انت رئيس وزراء دوله فلسطين!:

وطالبت سهى عرفات رئيس الوزرا الفلسطيني محمد اشتيه بالاستقالة قائلة: استقيل يا محمد اشرف لك ولتاريخك.

واردفت قائلة: عندما قتلت الصحفيه في مالطا استقال رئيس وزراء مالطا لانه يحترم نفسه.ويحترم شعبه!

وختمت حديثها بالقول: "استقل يا محمد لكي لا تحمل وزر عذابات هدا الشعب. فتلك خطيئه سيحاسبك عليها الله في الدنيا والاخره. انت ابن ياسر عرفات ولم يربينا ابو عمار على السكوت عن الظلم. الساكت عن الحق شيطان اخرس."

